Twee ogenschijnlijk rivaliserende jeugdbendes hebben vrijdag in Bensheim, in Duitse deelstaat Hessen, waarschijnlijk diverse auto’s in brand gezet. Agenten begonnen ’s avonds een grootschalige klopjacht en wisten de relschoppers te lokaliseren en te omsingelen. Veertig jongeren, in de leeftijd van 13 tot 24 jaar, werden aangehouden, meldt de Duitse krant Bild.