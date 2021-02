Vrouwen verkleden zich als bejaarden om coronaprik te krijgen

Twee vrouwen in de Amerikaanse staat Florida hebben zich verkleed als bejaarden in een poging een tweede coronaprik te krijgen, meldt ABC News. Het tweetal meldde zich bij een priklocatie in Orange County en had zich vermomd met mutsen, handschoenen en een bril. „Ik weet niet hoe ze er de er eerste keer mee zijn weggekomen”, zei Raul Pino, een lokale gezondheidsfunctionaris.