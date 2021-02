‘Coronacrisis en andere problemen drukken jaarcijfers bouwer BAM’

Bouwconcern BAM, dat flink te lijden heeft gehad onder zowel de coronacrisis als de stikstofproblematiek en andere problemen, komt donderdag met zijn jaarcijfers. Waarschijnlijk gaat er een nettoverlies van meer dan 100 miljoen euro in de boeken, voorzien analisten in doorsnee. Het grootste bouwbedrijf van Nederland kondigde vorig jaar al een grote reorganisatie aan om kosten te besparen. Hoeveel banen in Nederland verloren gaan, is nog niet bekend.