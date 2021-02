Waarheid of waanzin: nepnieuws doorzien

De rechter vergiste zich dinsdag even, in al het avondkloktumult: ze gebruikte de oude naam Viruswaanzin voor actiegroep Viruswaarheid. Het is ook maar weinig letters verschil, en wie weet soms waar de grens ligt? Het is precies dát gevoel waarop Netwerk Mediawijsheid inspeelt met de nieuwe website isdatechtzo.nl.