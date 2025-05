Gelderland mag bijtende wolf Hoge Veluwe afschieten van rechter

De provincie gaf de Gelderse faunabeheereenheid vorige week een vergunning om deze zogenoemde probleemwolf te doden. Het beest zou niet alleen een hardloopster hebben gebeten, maar daarna ook andere mensen hebben benaderd. Volgens Gelderland moet de wolf worden afgeschoten omdat het dier „afwijkend gedrag” vertoont en een gevaar vormt voor mensen. Alternatieve maatregelen, zoals De Hoge Veluwe afsluiten voor publiek of het dier verjagen, zouden volgens de provincie onuitvoerbaar en niet effectief zijn.

Drie dierenorganisaties tekenden bezwaar aan en verzochten de rechter om een voorlopige maatregel. Bij de behandeling van de zaak, vorige week vrijdag in Arnhem, werd onvoldoende duidelijk welke wolf uit de roedel op De Hoge Veluwe bij de incidenten betrokken was. De rechter vroeg de provincie om extra informatie. Ze wilde nog geen uitspraak doen, op voorwaarde dat Gelderland de vergunning - die afgelopen weekend al inging - nog niet zou gebruiken. De provincie stemde daar na enig aandringen mee in en leverde deze week meer informatie aan.

Volgens de rechter heeft Gelderland inmiddels „voldoende aannemelijk gemaakt” welke wolf op De Hoge Veluwe voor problemen zorgt. Het is volgens de rechter „noodzakelijk” om dit dier af te schieten „vanwege de openbare veiligheid”. Ze denkt dat de bezwaren van de dierenorganisaties „geen redelijke kans van slagen” hebben in de bezwaarprocedure.