Marker Wadden krijgen er twee nieuwe eilanden bij

’s GRAVELAND (ANP) - De Marker Wadden, het nieuwe natuurgebied in het Markermeer, krijgt er nog twee eilanden bij. De eerste vijf aangelegde eilanden doen het zowel onder als boven water zo goed dat beheerder Natuurmonumenten, de provincie Flevoland en de ministeries van Infrastructuur en Natuur hebben besloten 300 hectare nieuwe natuur extra aan te laten leggen. Dat kan makkelijk nu de aannemer nog in het gebied aan het werk is. De aanleg gaat ongeveer 12 miljoen euro kosten, waarvan de ministeries samen tien miljoen opbrengen.