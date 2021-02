Hanneke Mauritz geeft kwetsbare vluchteling op Lesbos een stem

Ze wilde gaan backpacken in Nieuw-Zeeland, maar gooide op het laatste moment het roer om en besloot hulp te gaan verlenen in een crisisgebied. Zo kwam Hanneke Mauritz (34) terecht in het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos. Op het Griekse eiland ervoer ze aan den lijve wat het betekent om niet gewenst en niet veilig te zijn. „Dat heeft me geholpen om me meer te kunnen inleven in de vluchtelingen voor wie ik werk.”