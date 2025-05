Amerikaanse begraafplaats Margraten geëerd om ‘unieke band’

Op de begraafplaats zijn de graven te vinden van 8301 gesneuvelde Amerikaanse WO II-militairen. Op de zogeheten Walls of the Missing staan de namen van nog eens 1722 vermiste Amerikanen. Voor de namen van militairen die later zijn teruggevonden en geïdentificeerd, is een rozet geplaatst.

Volgens burgemeester Alain Krijnen van Eijsden-Margraten verbindt de begraafplaats „al decennialang mensen van verschillende generaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”. Veel mensen die een graf hebben geadopteerd, houden contact met de Amerikaanse nabestaanden.

Het adoptieprogramma geldt sinds 2017 als immaterieel cultureel erfgoed. Er is al jaren een wachtlijst voor het adopteren van een oorlogsgraf. Behalve de 8301 graven zijn ook alle 1722 namen van vermisten geadopteerd.

Het beheer van de begraafplaats in Margraten is in handen van de American Battle Monuments Commission (ABMC), een onafhankelijk onderdeel van de Amerikaanse federale overheid. Eerder zondag werd op de begraafplaats stilgestaan bij Memorial Day, de jaarlijkse herdenkingsdag van gesneuvelde Amerikaanse militairen. De herdenkingsdag is op de laatste maandag van mei, maar vindt in Margraten altijd plaats op de zondag daarvoor.

De erepenning werd zondag uitgereikt op het gemeentehuis in Margraten na afloop van de ceremonie. De gemeentelijke erepenning in goud is de hoogste onderscheiding voor een organisatie die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap „op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt”, aldus de gemeente Eijsden-Margraten.