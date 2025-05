Kardinaal feliciteert Amsterdam met 750e verjaardag

„De gelegenheid van het jubileum van 750 jaar sinds de stichting van de stad Amsterdam en de verheffing van deze basiliek tot co-kathedraal, nodigt ons uit om een bijzonder dankgebed tot de hemel te richten. Niet iedereen weet dat het juist een eucharistisch wonder was, dat in 1345 in Amsterdam plaatsvond, dat in hoge mate heeft bijgedragen aan de opkomst van de stad”, zei Parolin, verwijzend naar het Mirakel van Amsterdam. Dat wonder, waarbij een hostie die een stervende man uitbraakte intact bleef in een haardvuur, wordt nog ieder jaar herdacht met een processie, de Stille Omgang.