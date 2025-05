Man opgepakt voor dodelijke aanrijding in Hattem

De politie heeft zondag een 24-jarige man uit Heerde (Gelderland) aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Een 33-jarige man uit het nabijgelegen Hattem kwam door de aanrijding om het leven. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag aangereden in zijn woonplaats. Hij was te voet. De bestuurder ging er vervolgens vandoor.