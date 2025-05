Bestuurder fatbike zwaargewond bij aanrijding in Den Haag

De politie kreeg rond 16.25 uur een melding binnen over het ongeval, dat plaatsvond aan de Melis Stokelaan in de wijk Escamp in het zuidwesten van de stad. Het slachtoffer is „met spoed” overgebracht naar het ziekenhuis. De motorrijder werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.