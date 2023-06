Waarom schrijft het Reformatorisch Dagblad over de EO-Jongerendag? Een lezer riep ons deze week ter verantwoording: „Het RD is toch opgericht voor onze reformatorische achterban, wat moeten wij en onze kinderen met zulke artikelen in onze krant?” Terzijde: dit keer kregen we er slechts twee vragen over, maar toch leg ik het graag uit.