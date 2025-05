Krant: veel kinderen verwekt in Europa met sperma van risicodonor

De mutatie van de spermadonor wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker. De zaak kwam aan het licht nadat twee gezinnen met zieke kinderen contact hadden opgenomen met fertiliteitsklinieken.

Inmiddels zijn kinderen in acht Europese landen getest. Toen de donor in 2008 sperma doneerde, was de mutatie volgens de krant nog niet gelinkt aan kanker.

Experts wijzen al langer op de risico’s die ontstaan als sperma van één donor te vaak wordt gebruikt. De onderzoeker die de zaak in Milaan presenteerde, pleitte voor een Europese limiet.

De European Sperm Bank liet weten dat meer dan 67 kinderen zijn verwekt met het sperma van de man. Alle betrokken klinieken zouden daarvan op de hoogte zijn gesteld. Het is niet bekend of hij ook in Nederland heeft gedoneerd.