Van bijna-failliet naar een Wirtschaftswunder; hoe Polen het economische groeiwonder van Europa kon worden

Duizelingwekkend veel lichtjes verlichten de skyline van Warschau. Helverlichte wolkenkrabbers, gesierd met logo’s van LG, Samsung en Deloitte, torenen boven de stadsboulevards uit. Gemotoriseerd verkeer raast eronderdoor over de Aleje Jerozolimskie, de centrale as die dwars door de binnenstad voert. Het is vrijdagavond 23.00 uur. Ook op dit tijdstip bruist het Manhattan aan de Wisla.

Warschau is allang niet meer wat het ooit was, vertelt stadsplanoloog Miroslaw Grochowski enkele dagen eerder in zijn kantoortje aan de Universiteit van Warschau. In 1945 lieten de verslagen nazi’s de Poolse hoofdstad na maanden van strijd als een rokende puinhoop achter. „Ruim 80 procent van de stadsbebouwing was verwoest”, vertelt Grochowski. Van de 1,3 miljoen mensen die voor de oorlog in de stad woonden, was in 1945 volgens schattingen nog geen 10 procent over. Een desolaat oord.

Na de Tweede Wereldoorlog hadden stedelijke planners onder het communisme vrij spel om Warschau te herbouwen naar socialistisch model. „Een stad voor gewone mensen moest het worden”, aldus Grochowski. Het verleden is nog in Warschau zichtbaar. Met het Paleis van Cultuur en Wetenschap, de 237 meter hoge kolos van gewapend beton, liet Sovjetleider Jozef Stalin (1878-1953) zijn vingerafdruk op de stad achter. Het straatbeeld wordt, ruim 35 jaar na de val van het IJzeren Gordijn, nóg gedomineerd door grijze hoogbouw.

Miroslaw Grochowski. beeld RD

McDonald's

Grochowski is een levende encyclopedie: iemand die alles weet van de geschiedenis van zijn stad en van fraai stedelijk design. De afgelopen dertig jaar was hij als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van Warschau. In razend tempo ontdoet de Poolse hoofdstad zich van zijn Sovjetverleden. Waar Warschau vroeger één wolkenkrabber telde –het Paleis van Cultuur en Wetenschap– steken inmiddels meer dan dertig nieuwe glazen kolossen het Warschause equivalent van de Eiffeltoren naar de kroon.

Wanneer die omslag kwam van een socialistische modelstad naar een moderne, westerse stad, is niet precies te zeggen. „Het begon eind jaren 90”, denkt Grochowski hardop na. „Maar rond 2000 veranderde er echt iets.” Wolkenkrabbers rezen als paddestoelen uit de grond, de landwaarde steeg sterk en geld van buitenlandse investeerders stroomde massaal Warschau binnen. De economie van de stad, gericht op zware industrieën, veranderde in een kenniseconomie met 72 hogere onderwijsinstellingen.

„In 1989 was Polen arm, hongerig en failliet – misschien wel het ergst eraan toe van alle Oostbloklanden” Marcin Piatkowski, econoom

Zoals Warschau veranderde, maakte heel Polen na de val van het IJzeren Gordijn de overgang van een staatsgeleide economie naar een markteconomie door. „In 1989 was Polen arm, hongerig en failliet – misschien wel het ergst eraan toe van alle toenmalige Oostbloklanden”, zegt de gerenommeerde Poolse econoom Marcin Piatkowski over de telefoon. De gemiddelde Pool was armer dan Ivan Modaal uit Oekraïne. Shocktherapie werd toegepast: staatseigendommen werden geleidelijk geprivatiseerd. „Maar weinig economen koesterden echter de verwachting dat Polen een groeiwonder zou worden”, zegt Piatkowski.

Anno 2025 viert echter het kapitalisme hoogtij in het Centraal-Europese land. Het is zichtbaar op straat. In Zlote Tarasy, een modern, met glas overdekt winkelcentrum pal naast het Centraal Station van Warschau, stralen de winkelpuien uitnodigend. Het wemelt van de kooplustige Polen – voornamelijk jongeren. Alle grote westerse merken, van McDonald’s tot H&M, zijn prominent vertegenwoordigd. Geen winkelruimte staat leeg.

„Ik heb het Duitse Wirtschaftswunder meegemaakt, maar nu vindt in Polen een Wirtschaftswunder plaats” Jennes de Mol, ambassadeur in Polen

„De situatie nu, is niet meer te vergelijken met die van drie decennia terug”, blikt ambassadeur Jennes de Mol in de Nederlandse ambassade in Warschau terug op de vroegere situatie. „Je ziet het aan de infrastructurele verbeteringen. Toen ik in 1990 vanuit Berlijn naar Warschau reed, was er geen snelweg. Zie nu eens: goede snelwegen, hogesnelheidstreinen, veel huizenbouw. Ik heb het Duitse Wirtschaftswunder meegemaakt. Maar eerlijk gezegd, vindt nu in Polen een Wirtschaftswunder plaats. Dit land is écht booming”, zegt hij met nadruk.

Marcin Piatkowski. beeld Kozminski University

Brusselse centen

De gerenommeerde Poolse econoom Marcin Piatkowski legt in zijn boek ”Europa’s Groeikampioen” uit hoe zijn land een van de snelstgroeiende economieën van Europa werd. Het vooruitzicht op lidmaatschap en de toetreding van Polen tot de NAVO (1999) en de EU (2004) vormden de basis voor het economische succes, herhaalt Piatkowski het mantra waar economen het unaniem over eens zijn.

Polen heeft als EU-lid de subsidies uit Brussel uitstekend benut. Het gaat zo goed met de economie dat het land –nu nog de grootste netto-ontvanger in de Europese Unie– binnen enkele jaren nettobetaler zal worden: Warschau draagt dan meer bij aan de EU-kas dan het uit Brussel terugkrijgt. Toch zijn het niet zozeer de Brusselse centen die bijdragen aan het economisch succes, zeggen economen. „Slechts 0,5 procent van de jaarlijkse economische groei van Polen hangt daarmee samen”, aldus Piatkowski.

Veel beslissender waren het invoeren van westerse instituties –de democratische rechtsstaat, een open economie en maatschappij en vrije media– voor het economisch succes van Polen, betoogt de econoom in zijn boek. Economische en institutionele hervormingen die het land doormaakte ten tijde van het kandidaat-lidmaatschap van de EU waren eveneens een belangrijke stimulans. Piatkowski: „Na de EU-toetreding bleken de toegang tot de interne markt van de EU en de massale instroom van buitenlandse investeringen dé aanjagers van economische groei.”

Sinds de toetreding tot de EU ligt de groei van de Poolse economie 40 procent hoger dan daarvoor

Vorig jaar berekende het Pools Economisch Instituut (PEI) het scenario als Polen niet zou zijn toegetreden tot de EU. Wat bleek? Zonder EU-lidmaatschap zou de economie wél hebben gegroeid. Maar dankzij de EU-toetreding lag de groei 40 procent hoger.

Toch is het EU-lidmaatschap slechts een deel van het succesverhaal. Piatkowski identificeert in zijn boek vier andere sleutelfactoren. In 1989 ging Polen de overgangsperiode in als een egalitaire samenleving, zonder oligarchische of corrupte structuren, die landen als Oekraïne en Rusland relatief arm hielden. De bevolking is hoogopgeleid: bijna de helft van de jonge Polen is universitair opgeleid, tegen een derde van de Duitse twintigers. De Poolse elite –opgeleid aan westerse topuniversiteiten– richt zich vanaf 1989 van meet af aan op het importeren van instituties uit het Westen, die de ontwikkeling van het land aanjoegen. En ondernemerschap is de laatste pijler die het economisch succes na de val van het communisme stimuleerde.

Huidige context groei Polen

„Het groeiproces zal niet snel stoppen”, voorspelt Piatkowski. De huidige economische vooruitzichten zijn rooskleurig. Prognoses van het Internationaal Monetair Fonds geven aan dat, als alles goed blijft gaan, de gemiddelde Pool binnen tien jaar rijker kan zijn –gecorrigeerd naar koopkracht– dan de gemiddelde Brit.

„Trumps tarieven treffen ons minder hard dan andere EU-lidstaten als Ierland en Italië” Marek Wasinski, econoom bij het Pools Economisch Instituut

Marek Wasinski. beeld PIE

Bijkomend voordeel is dat Polen uitzonderlijk goed bestand lijkt te zijn tegen recessies. De Poolse economie groeide sinds 1989 non-stop – afgezien van het coronajaar 2020, toen er een oppervlakkige recessie was van 2 procent. Ook tijdens de financiële crisis rond 2010 bleef Polen doorgroeien. Marek Wasinski, hoofd van het team Wereldeconomie bij het PEI wijst in dat verband op een interessant punt. „Toen de financiële crisis uitbrak, verzwakte de zloty flink ten opzichte van de euro – een positief punt van de eigen munt. De lagere valutakoers maakte Poolse goederen en diensten aantrekkelijk voor buitenlandse kopers, die in die tijd op zoek waren naar besparingen”, vertelt hij in zijn kantoor in het financiële hart van Warschau.

Twee factoren dragen op dit moment vooral bij aan de economische groei. Polen is hoogopgeleid en de lonen blijven relatief laag – de helft van die in Duitsland. „Onze exporteurs concurreren vooral op prijs”, zegt Wasinski. „Daarnaast kent Polen een gezonde economische groei, dankzij een gediversifieerde economie. Geen enkele industrie vertegenwoordigt aanzienlijk meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product (wat een land in een jaar verdient, CB). Trumps tarieven treffen ons dan ook minder hard dan EU-lidstaten als Ierland en Italië.”

Midden-Oosten

Het Poolse jubelverhaal kent ook barsten. „De demografische neergang is kopzorg nummer 1”, zegt Piatkowski. „Onze vruchtbaarheidsratio kwam vorig jaar op 1,11 uit – een van de laagste in de EU. Vanaf 2035 loopt het arbeidstekort op en dat kan de economie fors remmen in haar groei.” Om de economie draaiende te houden, zijn immigranten nodig, vindt Piatkowski. Maar dat thema ligt politiek uiterst gevoelig. Wit-Rusland dumpt vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten aan de grens met als doel de Poolse en Europese samenlevingen te destabiliseren. Het voedt het wantrouwen tegenover alles wat buitenlander heet.

Ook investeren in innovatie en talent aantrekken is nodig voor duurzame groei, zeggen economen. Piatkowski is echter ook realistisch. „Polen is nooit toonaangevend geweest op het vlak van innovatie en heeft nooit grote namen voortgebracht. Een grote uitdaging dus.”

Toch is Piatkowski ervan overtuigd dat Polen in enkele jaren tijd een gelijk inkomensniveau als Spanje en Italië zal bereiken. Andere voormalige Oostbloklanden kunnen wat hem betreft een voorbeeld aan zijn vaderland nemen. Hij heeft drie tips voor landen die economisch willen groeien: „Introduceer westerse basisprincipes, zoals de democratische rechtsstaat en vrije media. Zet in op onderwijs. En sta als economie open voor investeerders. Dat zeg ik niet, maar het zijn volgens veel economen dé basisvoorwaarden voor duurzame groei.”