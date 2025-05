Franse taxichauffeurs dreigen met blokkades bij luchthavens

De bestuurders zijn verwikkeld in een conflict met de regering over nieuwe regels voor het vergoeden van patiëntenvervoer. Ook bestaat onvrede over in hun ogen slecht gereguleerde apps als Uber, waarmee ook ritten kunnen worden besteld.

De regering wil bezuinigen en lijkt vooralsnog niet van plan om toe te geven. Later op de dag staat overleg met de taxibranche gepland op het ministerie van Transport. Daar wordt ook premier François Bayrou verwacht.

FNDT-chef Emmanuelle Cordier waarschuwde op de radio voor nieuwe blokkades als geen vooruitgang wordt geboekt in het overleg. Luchthavens Charles de Gaulle en Orly en tennistoernooi Roland Garros kunnen volgens Cordier vanaf komende week het doelwit worden.