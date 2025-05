Stem op een Vrouw-leider na verworpen SGP-motie: vrouwen hou vol

299 leden stemden tegen en 53 voor het plan om in het beginselreglement vast te leggen dat vrouwen in de partij welkom zijn in politieke of bestuurlijke functies. Partiman had niet verwacht dat het voorstel het zou halen, maar ze stond wel te kijken van de grote meerderheid. Ze benadrukt dat bij de SGP niet alle leden mogen stemmen, maar dat afgevaardigden de besluiten nemen.

Vanuit dat oogpunt vindt zij het „niet zo’n verrassende uitslag”, omdat de beslissers veelal mannen zijn die zich strikt aan de regels houden. Dat is volgens haar het „grootste probleem”. Een meerderheid van de SGP-leden vindt het „prima” om het reglement aan te passen en dat maakt de uitslag „jammer”.