Jeroen Pauw interviewde Cor Boonstra voor serie Het Laatste Woord

Op NPO 2 is zaterdagavond om 23.00 uur een niet eerder uitgezonden interview met Cor Boonstra te zien. Jeroen Pauw sprak de zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden oud-topman van Philips in 2018 voor de interviewserie Het Laatste Woord. Interviews in deze serie van omroep NTR worden pas na het overlijden van de geïnterviewde uitgezonden.