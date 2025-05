Wegwerkzaamheden A1 bij Amsterdam dag eerder klaar

Vrijdag 9 mei begon Rijkswaterstaat met groot onderhoud op het traject. In vijftien dagen is vier kilometer asfalt vervangen en zijn er geluidsschermen gerepareerd. Ook is er onderhoud uitgevoerd aan twee bruggen en een viaduct. Volgens Rijkswaterstaat is het werk soepel verlopen.

Het groot onderhoud aan de A1 is het eerste grote project deze zomer in en rond Amsterdam. Volgens Rijkswaterstaat was de vertraging voor automobilisten gemiddeld dertig tot zestig minuten.

De eerstvolgende werkzaamheden rond Amsterdam beginnen komende week. Van woensdag 22.00 uur tot en met 2 juni 05.00 uur wordt er gewerkt aan het knooppunt De Nieuwe Meer. De verbindingswegen naar de A10 West zijn dan dicht voor verkeer vanaf de A10 Zuid en de A4.