Trump geeft opdracht tot forse uitbreiding kernenergie in VS

Het doel van wat Trump de „nucleaire renaissance” noemt, is de verviervoudiging van de hoeveelheid kernenergie in de VS voor 2050. Trumps voorganger Joe Biden wilde ook de uitbreiding van kernenergie en mikte op een verdrievoudiging.

Kerncentrales hebben als voordeel dat ze bij de stroomproductie geen CO2-uitstoten en altijd kunnen draaien. Maar ze zijn ook omstreden door het radioactieve afval en zorgen over ernstige ongevallen. Trump zelf is ook groot voorstander van fossiele brandstoffen en wil vooral dat kernenergie een aanvulling is op gas en olie.

In Trumps plannen moet de overheid ook met financiering komen voor het heropstarten van gesloten centrales. Daarnaast is het doel om minstens een reactor te bouwen voor het Amerikaanse leger, onder meer voor de energievoorziening aan datacenters voor toepassingen van kunstmatige intelligentie.

Tegelijkertijd geeft Trump opdracht tot een reorganisatie bij de toezichthouder Nuclear Regulatory Commission. Daarbij moet ook veel personeel weg, in lijn met alle kostenbesparingen die Trumps adviescommissie Department of Government Efficiency (DOGE) wil doorvoeren. Ook moeten er vaste termijnen komen voor goedkeuringsprocedures en een „algehele herziening” van de regelgeving.