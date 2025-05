Maakt Trump opnieuw een knieval?

Dit legde meteen druk op president Trumps nieuwe belastingwet, die een hoog begrotingstekort in stand houdt. De wet is inmiddels al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden.

Ralph Wessels. beeld Ronald Bakker

Deze ontwikkeling heeft de focus van beleggers weer gedraaid richting de rentemarkt. Rentes zijn namelijk opnieuw opgelopen. Hierbij is het van belang om twee niveaus in de gaten te houden. Allereerst de 5 procent op de dertigjaarsrente in de VS. Na enkele flirts met deze grens eerder dit jaar, is de dertigjaarsrente daar deze week doorheen gegaan.

Dit heeft negatieve consequenties voor de economie, want deze rente wordt meteen gevoeld door consumenten en bedrijven, omdat hij onder andere doorwerkt in de hypotheekrente. Vanaf 5 procent wordt de pijn te groot en wordt een recessiescenario een serieuzere dreiging.

Naast de dertigjaarsrente, is ook de 5 procent op de tienjaarsrente een niveau om als belegger goed in de gaten te houden. We zijn daar nog niet (nu rond de 4,5 procent), maar onderzoek toont aan dat aandelenmarkten het vanaf 5 procent op de tienjaarsrente moeilijker krijgen.

Met de stijgende rentes zijn er zorgen in de markt of de VS het komende jaar de 9000 miljard Amerikaanse dollars aan schuld die het land moet herfinancieren, überhaupt kan herfinancieren. Zeker nadat deze week een veiling van een twintigjaarslening moeilijk ging. Ik maak me daar geen zorgen om. Het overgrote deel van deze 9000 miljard bestaat uit kortlopende schulden en die markt functioneert nog goed.

Dat staat los van het feit dat de alsmaar groeiende Amerikaanse staatsschuld met hogere rentes steeds zwaarder op de Amerikaanse begroting gaat drukken. Gaat de rentemarkt Trump daarmee opnieuw dwingen een knieval te maken met zijn nieuwe belastingwet? Dit nadat Trump ook al een knieval moest maken met zijn algehele handelstarieven en zijn nog strengere handelsbeleid richting China.

De Amerikaanse president Donald Trump. beeld AFP, Mandel Ngan

Mocht Trump opnieuw een knieval maken met een kleiner, maar nog altijd zeer groot begrotingstekort, dan kan dit gunstig uitpakken voor financiële markten. De fiscale dominantie, waarin de Amerikaanse overheid met zijn tekort de economie en de aandelenbeurs stimuleert, blijft dan overeind.

Daarnaast staan de aandeleninkoopprogramma’s van Amerikaanse bedrijven op recordniveaus. Ook maakt Trump met zijn beleid duidelijk dat de poorten naar de VS opengaan als je betaalt. Dat blijkt onder meer uit het feit dat hij corruptieregels versoepelt en zich laat fêteren op een 400 miljoen dollar kostend vliegtuig.

Als gevolg daarvan kan deze liquiditeitsgolf zeer gunstig uitpakken voor aandelen. Zelfs als u en ik moreel bezwaar hebben tegen dat laatste. Maar dat laat de beurs koud.

De auteur is hoofd beleggingsstrategie bij ABN-AMRO MeesPierson.