Voormalig Philips-topman Cor Boonstra overleden

De voormalige topbestuurder van Philips Cor Boonstra is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat laat zijn familie weten aan het ANP. Boonstra leidde het elektronicaconcern van 1996 tot 2001. Hij had lang de reputatie een van de beste bestuurders van Nederland te zijn.