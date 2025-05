EU overweegt banksancties en lager olieprijsplafond voor Rusland

De Europese Commissie praat nu met lidstaten over de plannen. Het is nog niet duidelijk wanneer de EU komt met nieuwe sancties, waarvoor instemming van alle lidstaten nodig is.

Na de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne in 2022 sloot de EU veel Russische banken uit van SWIFT, een belangrijke berichtendienst voor banken die het internationale betalingsverkeer faciliteert. Het was een van de maatregelen waarmee de EU Rusland economisch wilde raken, zodat het Kremlin meer moeite heeft om de oorlog tegen Oekraïne te financieren.