Bessent hoopt dat Amerikaanse tariefdreiging EU ‘wakker schudt’

President Donald Trump kondigde vrijdag aan de EU vanaf 1 juni een importheffing van 50 procent op te willen leggen. Nu is het in april aangekondigde tarief van 20 procent nog tijdelijk verlaagd tot 10 procent, in afwachting van de uitkomst van onderhandelingen.

Bessent zei dat „veel Aziatische landen met goede voorstellen zijn gekomen”. „Deze deals schieten op, en ik denk dat we richting het einde van de negentigdaagse periode steeds meer aankondigingen zullen zien”, zei de minister. Voor veel landen geldt nu een pauze van drie maanden om tot een deal te komen.

Bessent, die namens de Amerikaanse regering de leiding heeft in de onderhandelingen met Aziatische landen, herhaalde zijn kritiek op het in zijn ogen moeizame gezamenlijke handelen van de EU. De dreiging van Trump noemde hij een „reactie op het tempo van de EU”.

De minister zei vorige maand nog meerdere keren dat de op 2 april door Trump aangekondigde tarieven „het plafond” waren, „tenzij een land terugslaat”. Vrijdag toonde Trump zich kritisch over de EU door te zeggen dat de onderhandelingen „nergens heen gaan”.