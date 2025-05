Rotterdam maakt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen

In het Verkeerscirculatieplan (VCP) wordt voorrang gegeven aan voetgangers, fietsers en groen. Ook wil het college de doorstroming van het verkeer verbeteren en de druk op woonwijken verminderen. Het stadsbestuur noemt de groei een positieve ontwikkeling die de stad ook voor nieuwe uitdagingen stelt.

„Met dit Verkeerscirculatieplan kiezen we voor een toekomstbestendige stad”, stelt verkeerswethouder Pascal Lansink-Bastemeijer. „Een stad waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Waar iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen, of je nu loopt, fietst, met het openbaar vervoer reist of de auto gebruikt.”