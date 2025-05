OVV: hulpoperatie Fremantle Highway moeizaam door communicatie

De brand op het vrachtschip met onder meer elektrische auto’s brak uit op de late avond van 25 juli 2023, 27 kilometer voor de kust van Ameland. De Kustwacht zette in op brandbestrijding, maar wist niet dat de brand intussen om zich heen greep en de opvarenden in gevaar kwamen. Pas toen de speciale helikopters na tweeënhalf uur het schip bereikten, bleek dat vrijwel het hele schip in brand stond en een reddingsoperatie noodzakelijk was.

De brand veroorzaakte veel rook en zeven bemanningsleden zagen geen andere uitweg dan van grote hoogte van het schip te springen. Ze raakten zwaargewond en een van hen overleefde de sprong niet. Zestien opvarenden werden met een helikopter van boord gehaald. Ze hadden allemaal zware rook ingeademd. Toen de slachtoffers naar Groningen Airport Eelde werden gebracht, waren de hulpdiensten daar niet voorbereid op hun komst, waardoor het vervoer naar ziekenhuizen vertraging opliep.

De OVV stelt dat de „noodhulpverlening op de Noordzee op de kortst mogelijke termijn op orde moet worden gebracht”. Vooral de communicatie tussen de Kustwacht en de partners op het land moet beter.

„De Onderzoeksraad heeft de afgelopen jaren regelmatig aangekaart dat het Kustwachtcentrum onvoldoende in staat is om regie te nemen als het moet samenwerken met andere partijen”, stelt Erica Bakkum van de OVV. „Daarbij helpt het niet dat meerdere ministeries de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Kustwacht delen.”