Nivel wil na fouten vaker ‘alternatieve perspectieven’ aanhoren

Het onderzoek ging over verschillen in sterfte tussen mensen die wel of niet tegen het virus waren gevaccineerd. De conclusie was dat het aantal sterfgevallen onder gevaccineerden lager was dan normaal te verwachten zou zijn, terwijl ongevaccineerden juist vaker overleden.

Op het rapport kwam veel kritiek. De onderzoekers hadden in de groep ongevaccineerden mensen meegeteld van wie niet bekend was of ze waren gevaccineerd. Ze dachten dat dit 3 procent van de groep was, maar kwamen later uit op circa 25 procent.