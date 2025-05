Rechtbank wil meer onderzoek naar detentieomstandigheden Weski

De advocaten van Weski waren daar zeer verbolgen over. Ze verzochten de rechtbank vorige maand te achterhalen „wat er precies is gebeurd in die bunker”. Weski zou er in levensgevaar zijn geweest, omdat zij een broze gezondheid heeft. De rechtbank gaat deels mee in dat verzoek. Ze wil van de vestigingsdirecteur in Zeist weten onder welke omstandigheden Weski vastzat, of ze zorg heeft ontvangen en zo ja welke en of er speciale instructies zijn meegegeven.

De vestigingsdirecteur krijgt een lijst met vragen van de rechtbank die schriftelijk beantwoord moeten worden. Ook wil de rechtbank tijdens de volgende zitting op 2 september in het openbaar vragen kunnen stellen. De advocaten van Weski hadden ook gevraagd om de detentielocatie te bezoeken tijdens een schouw, maar daar gaat de rechtbank vooralsnog niet in mee.

Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van haar voormalige cliënt en Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Zij is en was niet de eerste met deze verdenking. Justitie vervolgde eerder al Taghi’s neef Youssef, die in 2021 maandenlang berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught doorspeelde naar de organisatie. Hij is in 2023 veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Advocaat Vito Shukrula is op 10 april opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Hij zit nog in voorarrest.