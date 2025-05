Liander: projecten in de knel door Gelderse stikstofzones

Twaalf cruciale bouwprojecten die nodig zijn om het stroomnet in Gelderland uit te breiden, komen in de knel als de provincie de komende anderhalf jaar geen nieuwe activiteiten meer toestaat in zones op 500 meter van sommige natuurgebieden. Netbeheerder Liander waarschuwt dat hierdoor „het realiseren van betrouwbare en tijdige aansluitingen voor klanten in heel Gelderland en het faciliteren van transportcapaciteit in gevaar komt”.