Opnieuw storing aan Haringvlietbrug, omleiding ingesteld

„Monteurs zijn onderweg. Het is nog niet duidelijk wanneer het probleem is opgelost” zegt een woordvoerder. Dinsdag veroorzaakte een soortgelijke storing aan de brug ook verkeershinder. Dat probleem is door een monteur ter plaatse opgelost.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt vanaf knooppunt Vaanplein omgeleid via de snelwegen A15/A16/A17/A58. Verkeer richting Rotterdam vanaf het knooppunt Hellegatsplein via de A59/A17/A16/A15. Weggebruikers zijn door de omleiding langer onderweg, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Rond 12.30 uur is het de monteur gelukt om de brug te laten zakken, waarop het ingesloten verkeer verder kon rijden. „De rijbaan blijft voorlopig in beide richtingen dicht, zodat monteurs kunnen testen of de storing is verholpen. Omleidingen blijven van kracht”, aldus Rijkswaterstaat.

In beide richtingen van de brug stonden kilometerslange files, meldt de ANWB. De vertraging was meer dan een half uur, maar liep daarna terug.