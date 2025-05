Emoties, bloemen, knuffels en kaarsen bij kade in Winschoten

Bij de plek in Winschoten waar de auto met Emma (8), Jeffrey (10) en hun vader (67) in het water is gevonden, leggen mensen geëmotioneerd bloemen, knuffels en kaarsen neer. Een vrouw die de vader nog kende uit haar vorige woonplaats Beerta, noemt de gebeurtenis „een klap voor de gemeente Oldambt”. Ze „kon niet anders” dan nu een bos bloemen brengen.