Groningse Statenleden leven mee met familie overleden kinderen

Gezien de grote impact is het gepast aandacht te schenken aan de „heftige gebeurtenissen”, zei voorzitter Hendri Meendering in een commissievergadering over de „zeer trieste afloop”. Hij sprak namens de aanwezige Statenleden medeleven uit met de familie en bedankte de mensen die hebben gezocht naar de kinderen. Jeffrey (10) en Emma (8) waren door hun vader meegenomen en sinds zaterdagmiddag vermist.