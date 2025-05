Biden na opmerking Trump: dit was eerste diagnose prostaatkanker

De huidige president, Donald Trump, had maandag geruchten aangewakkerd over een doofpotaffaire door tijdens een evenement in het Witte Huis te zeggen dat hij „verrast” was dat het publiek niet eerder over de kanker was ingelicht. „Ik vind het heel triest”, zei Trump. „Eigenlijk ben ik verbaasd dat het publiek er niet lang geleden van op de hoogte is gebracht, want om fase 9 te bereiken, is een lange tijd nodig. Ik heb net mijn medische keuring gehad.”

Bidens kantoor maakte zondag bekend dat bij de 82-jarige oud-president een agressieve vorm van prostaatkanker was vastgesteld, enkele dagen nadat een knobbeltje op zijn prostaat was gevonden.