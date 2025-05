Rubio verwacht spoedig voorstel Rusland voor wapenstilstand

Rubio zei dat hij die tijdlijn baseert op het telefoongesprek van president Donald Trump maandag met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Ook Rubio’s eigen gesprek afgelopen weekend met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zou in die richting wijzen.

Trump zei na zijn gesprek met Poetin maandag dat Rusland bereid was om „onmiddellijk” met de onderhandelingen te beginnen. Poetin was terughoudender en zei dat Moskou „een memorandum over een mogelijk toekomstig vredesakkoord zou voorstellen waarin een reeks standpunten zou worden vastgelegd.”