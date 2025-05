Oekraïne evacueert delen Soemy om verwachte aanval Rusland

De Oekraïense autoriteiten zijn begonnen met de evacuatie van meer dan 200 locaties in de regio Soemy, nabij de grens met Rusland. Tot nu toe zijn 52.000 mensen, ongeveer 60 procent van de in totaal 86.000 burgers die geëvacueerd moeten worden, in veiligheid gebracht. Dat zei de lokale gouverneur op de Oekraïense televisie.