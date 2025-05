Nederlanders opgepakt bij Duitse actie tegen plofkraken

Volgens het Openbaar Ministerie in de deelstaat Hessen zijn de verdachten tussen 22 en 33 jaar oud. Duitsland heeft om hun overlevering gevraagd. Justitie in Duitsland heeft ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen twee andere verdachten die al vastzitten in Nederland.

Bij de Duitse actie zijn gebouwen in Utrecht, Veenendaal, Maarssen, Vleuten, Reeuwijk en Stavenisse doorzocht. Daarbij zijn wapens, verdovende middelen, mobiele telefoons en mogelijke explosieven in beslag genomen. Ook vonden de rechercheurs bankbiljetten met verfsporen, die bij een explosie vrijkomen om de buit onbruikbaar te maken.

Twee verdachten zouden de plofkraken voorbereid hebben. Een andere verdachte zou een auto hebben klaargemaakt om te gebruiken als vluchtauto.