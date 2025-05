Inspectie wacht extern onderzoek naar vernedering cliënten af

Sirjon maakte dinsdag bekend onderzoek te laten doen naar zes medewerkers van de locatie in Bodegraven die „ongepast beeldmateriaal” maakten van cliënten met ernstige beperkingen. De medewerkers deelden de beelden met elkaar via Snapchat.

In het rapport moet in elk geval aan de orde komen wat er precies is gebeurd en wat de instelling gaat doen om herhaling te voorkomen, legt de IGJ-woordvoerder uit. Hij bevestigt dat de inspectie afgelopen vrijdag op de hoogte is gebracht. „Dat is ook verplicht.”

Op basis van het eigen onderzoek beslist Sirjon of aangifte bij de politie volgt.