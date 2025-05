Timmermans: Wiegel wist VVD een „smoel” te geven

Hans Wiegel wist de VVD een „smoel” te geven, reageert voorman Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA op het overlijden van de voormalige leider van de liberalen. „Hij had humor, was in onze ogen knetterrechts en wist op jonge leeftijd de VVD letterlijk en figuurlijk smoel te geven. Nederland verliest een icoon van rechts, maar ook een benaderbare, hartelijke man.”