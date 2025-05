Voormalig VVD-leider en vicepremier Hans Wiegel overleden

Zijn dochter Marieke zegt dat het al een tijd slechter ging met Wiegel en hij uiteindelijk aan ouderdom thuis is overleden. Ze is trots op hoe Wiegel zijn leven als „selfmade man” heeft ingevuld en daarbij altijd oog had voor zijn familie. „Hij hing aan het leven en zag altijd de vrolijkheid ergens van in”, typeert ze haar vader.

Hij laat zijn kinderen Marieke en Eric en twee kleinkinderen na. Wiegel is tweemaal getrouwd geweest. In beide gevallen is zijn vrouw door een ongeval om het leven gekomen.

Politieke carrière

De geboren Amsterdammer was in zijn jeugd actief bij de JOVD en kwam in 1966 in de Tweede Kamer, en werkte zich in vier jaar op tot fractievoorzitter. Onder zijn leiderschap groeide de VVD uit tot een brede volkspartij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 groeide de VVD van 16 naar 22 zetels.

In de jaren die volgen ontwikkelde Wiegel zich tot een fel criticus van PvdA-premier Joop den Uyl, die volgens de liberaal een onverantwoord economisch beleid voerde. Legendarisch is zijn opmerking in een debat met Den Uyl. „Sinterklaas bestaat, daar zit ’ie, achter de tafel”, zei hij, wijzend naar Den Uyl.

In 1977 behaalde de VVD onder Wiegel zelfs 28 zetels. Hoewel de PvdA de grote winnaar was, bleef die partij buiten een nieuw kabinet. De liberalen gingen regeren met het CDA, en Wiegel werd in het eerste kabinet van Dries van Agt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.

Wiegel keerde in 1981 nog terug als Kamerlid en fractievoorzitter, maar verliet na nog geen jaar de landelijke politiek. Hij werd commissaris van de Koningin in Friesland, een functie die hij twaalf jaar zou vervullen.

„Wiegel wist politiek als geen ander begrijpelijk te maken en de vertaling te maken naar wat politieke beslissingen betekenden voor mensen thuis.” VVD-leider Dilan Yeşilgöz

In 1995 keerde Wiegel nog één keer terug naar Den Haag, dit keer als lid van de Eerste Kamer. In 1999 veroorzaakte hij een kleine kabinetscrisis door als enige VVD-senator tegen een wetsvoorstel voor een correctief referendum te stemmen, en het voorstel daarmee te torpederen.

Als columnist van De Telegraaf hield Wiegel in de 21e eeuw nog een podium, maar na vijf jaar en op 80-jarige leeftijd stopte hij er in 2022 mee.

Reacties

Hans Wiegel wist zijn politieke standpunten zo helder te maken dat iedereen ze begreep, aldus VVD-leider Dilan Yeşilgöz in reactie op het overlijden van Wiegel op 83-jarige leeftijd. „Wiegel wist politiek als geen ander begrijpelijk te maken en de vertaling te maken naar wat politieke beslissingen betekenden voor mensen thuis. Nooit nodeloos ingewikkeld, nooit uit de hoogte.”

Pieter van Vollenhoven vindt het overlijden van voormalig VVD-leider en vicepremier Hans Wiegel „een zéér verdrietig bericht”. Dat schrijft de man van prinses Margriet in een bericht op X.