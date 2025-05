EU en VK hopen met top op ‘nieuw tijdperk’ in hun verhouding

De drie willen vooral uitstralen dat „wij in Europa bij elkaar blijven”, zei Von der Leyen. Zeker „in tijden van wereldwijde onrust, wanneer ons continent geconfronteerd wordt met de grootste bedreiging sinds generaties”, zei ze, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over defensie, bijvoorbeeld om te kijken of EU-lidstaten kunnen investeren of aankopen kunnen doen bij Britse wapenbedrijven. Dat zou mogelijk al binnen enkele weken geregeld kunnen zijn, zei Von der Leyen.

Er is ook een tijdelijke afspraak gemaakt over visserij. Tot halverwege 2038 mogen Europeanen en Britten in elkaars wateren vissen. De andere afspraken en toezeggingen „zijn wel permanent”, onderstreepten Starmer en Von der Leyen.

„We zijn buren, partners, bondgenoten en vrienden”, zei Costa, die verwacht dat de top het begin is van een nieuwe langdurige samenwerking tussen de machtsblokken.

Volgens Starmer zijn de gemaakte afspraken „een win-win”. Zo wordt het makkelijker om voedingsproducten te verhandelen van en naar de EU. Downing Street verwacht dat de afspraken de Britse economie per 2040 9 miljard pond (10,7 miljard euro) zullen opleveren.