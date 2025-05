Soedanese legerleider wijst oud-functionaris VN aan als premier

Idris werkte in het verleden bij de VN en was in 2010 presidentskandidaat in Soedan. Het is onduidelijk hoeveel macht hij daadwerkelijk krijgt. Een maand geleden benoemde Burhan de diplomaat Dafallah al-Haj Ali nog tot waarnemend premier.

In 2021 greep het leger onder leiding van Al-Burhan de macht, twee jaar nadat alleenheerser Omar al-Bashir was afgezet na een volksopstand. Sinds twee jaar voert het land een bloedige oorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). De strijd eiste al tienduizenden levens en miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Hulporganisaties noemen de burgeroorlog de grootste humanitaire ramp ter wereld.