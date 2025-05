NS stopt met X om verharde toon, zet in op chatfunctie

De NS plaatst vanaf 1 juni geen reisinformatie meer op X. Ook reageert de vervoerder dan niet meer op vragen van reizigers via het socialemediaplatform. Volgens de NS gebruiken steeds minder mensen X als klantenservice en is de chatfunctie op de NS-website daarvoor bovendien geschikter. Ook is het werk op X voor medewerkers van de klantenservice „veel minder aangenaam geworden doordat de toon op het platform verhard is”, aldus de NS.