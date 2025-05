Macron: Meloni geeft misleidende informatie ontmoetingen Oekraïne

Volgens Macron gingen de bijeenkomsten over hoe een staakt-het-vuren en duurzame vrede in Oekraïne bereikt konden worden. Er werd niet gesproken over de inzet van troepen, aldus de Franse president. Hij voegde eraan toe dat er al genoeg desinformatie van de Russen is.

Meloni had eerder de „opvallende afwezigheid” van Italië bij de bijeenkomsten verklaard door te stellen dat haar land momenteel niet van plan is troepen naar Oekraïne te sturen om een ​​vredesakkoord te sluiten. „Het zou voor ons geen zin hebben om deel te nemen aan plannen die doelen nastreven die we expliciet hebben aangegeven niet te delen”, zei ze.