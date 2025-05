Muzikantenbond steunt Springsteen en Swift na onlinetirades Trump

De bond zegt niet stil te blijven wanneer twee leden „eruit worden gepikt en persoonlijk worden aangevallen door de president van de Verenigde Staten”. „Bruce Springsteen en Taylor Swift zijn niet alleen briljante muzikanten, ze zijn rolmodellen en inspiratiebronnen voor miljoenen mensen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.”

Trump reageerde met zijn tirade over Springsteen op iets wat de rocker zei tijdens de aftrap van zijn Land of Hopes and Dreams-tournee in het Verenigd Koninkrijk. De 75-jarige Springsteen zei dat hij ooit van zijn land hield, maar dat het nu in handen is van gevaarlijke mensen.