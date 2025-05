Novo Nordisk lager op aandelenbeurs Kopenhagen na vertrek topman

De afgelopen maanden verloor het bedrijf ruim de helft van zijn beurswaarde, nadat de aandelen in juni vorig jaar een recordhoogte hadden bereikt. Deze ontwikkeling en „recente marktuitdagingen” brachten Novo Nordisk ertoe te besluiten een nieuwe bestuursvoorzitter te zoeken. De farmaceut kampt onder meer met toegenomen concurrentie op de markten voor diabetes- en afslankmedicijnen.

De stemming in Amsterdam was vrij positief. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 930,90 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 866,91 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. De aandelenbeurs in Kopenhagen sloot 0,5 procent lager.

De chipbedrijven ASML en Besi eindigden onderin de AEX, de hoofdgraadmeter op het Damrak, met minnen tot 2 procent. Ook ASMI zakte, met 0,7 procent. De koersdaling volgde op resultaten van branchegenoot Applied Materials. Die grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur zag de omzet in China flink dalen en gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal.

Aegon daalde 0,4 procent na een kwartaalupdate. De aanwas van kapitaal bij het verzekeringsconcern viel daarbij tegen. Ondanks de onzekere economische omstandigheden denkt Aegon wel de financiële doelstellingen voor dit jaar te halen. Ook kondigde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 200 miljoen euro.

Telecomconcern KPN was koploper in de AEX met een plus van 2,5 procent.