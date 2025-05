Kabinet stelt aanbesteding twee windmolenparken op Noordzee uit

Het kabinet stelt de aanbesteding van twee windmolenparken op de Noordzee uit in verband met verslechterde marktomstandigheden. De projecten worden ook in kleinere delen opgeknipt om de mogelijke risico’s voor ontwikkelaars te verkleinen en het voor meer partijen mogelijk te maken om te investeren. Dat meldt klimaat- en energieminister Sophie Hermans in een brief aan de Tweede Kamer.