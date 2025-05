„De wolf is zo mak als een lammetje”

Volgens Trouwborst is er in heel Europa al een halve eeuw geen dodelijke aanval door wolven geweest. „In dat opzicht is er feitelijk gezien geen probleem. De beleving van de mensen is een heel ander verhaal. Wat kan er met mijn kind gebeuren als het in een bos wordt aangevallen? Dat is een enge gedachte. Je kunt het vergelijken met vliegangst. Dat is statistisch gezien de meest veilige vorm van vervoer, maar sommigen hebben toch een irrationele angst om te vliegen.”

De statuswijziging waar het EP mee instemde, gaat wolvenjacht niet mogelijk maken, geeft Trouwborst aan. Een eis is dat de wolvenpopulatie in stand blijft, in het kader van natuurherstel. Wel zal in verschillende landen meer discussie komen over wat er nu wel mogelijk is om wolven af te schieten.

Een van de voorvechters van de statuswijziging is SGP’er Bert-Jan Ruissen. Arie Trouwborst antwoordt op de vraag hoe rentmeesterschap dat de SGP voorstaat en het afschieten van wolven zich tot elkaar verhouden, dat de wolven op de Veluwe ook wolven van God zijn. In de podcast legt hij uit wat de Bijbel hierover zegt. Ook noemt hij het handelen van Noach als voorbeeld. „Voor Noach was het een mooi moment geweest om alle lastige, schadelijke, gevaarlijke soorten aan hun lot over te laten. Hij had kunnen denken: laten we de mensen en het vee en de nuttige dieren aan boord halen. Dan hebben we, als het alleen maar om de mens draait, een soort ideale wereld als resultaat. Maar nee, van alle dieren, ook al die gevaarlijke en lastige, moesten er twee aan boord.”

„In andere landen, waar leeuwen, olifanten, tijgers en nijlpaarden leven, verwachten wij dat de arme plattelandsbevolking met de gevaarlijke buren samenleeft. We zijn het in ons rijke Europa echt aan onze stand verplicht om werk te maken van natuurherstel, inclusief het samenleven met ‘lastige’ diersoorten. De wolf is in vergelijking met de dieren, zoals het nijlpaard, echt een mak lammetje.”