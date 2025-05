Consumentenvertrouwen VS op bijna laagste niveau ooit

De maandelijkse index die het vertrouwen meet, is voor mei naar een voorlopige stand gezakt van 50,8, van 52,2 in april. Volgens persbureau Bloomberg is dat het op een na laagste niveau ooit. De daling kwam onverwacht, want de meeste economen hadden een kleine verbetering van het vertrouwen voorspeld.

Volgens het onderzoek zijn de inflatieverwachtingen voor het komende jaar en de langere termijn verder gestegen. Daarnaast zijn huishoudens nog somberder geworden over de eigen financiën.

De onderzoekers stellen dat de zorgen spelen bij zowel Democraten als Republikeinen. Zo waarschuwde het grote Amerikaanse supermarktconcern Walmart donderdag nog dat prijsverhogingen onvermijdelijk worden door hogere invoerheffingen.

Overigens werd een groot deel van het onderzoek wel uitgevoerd voordat maandag een tijdelijk akkoord tussen de VS en China werd aangekondigd over een forse verlaging van de wederzijdse heffingen. De onderzoekers zeggen dat het echter onwaarschijnlijk is dat tijdelijke handelsovereenkomsten voldoende zullen zijn om de inflatiezorgen volledig weg te nemen.