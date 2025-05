Ouders Venlo’s keldermeisje moeten cel in om mishandelen kind

Het Openbaar Ministerie had eerder celstraffen van negen jaar en acht maanden geëist tegen de 34-jarige vader Heiko L. en stiefmoeder Priscilla D. (42). De zaak staat bekend als die van het ‘keldermeisje’. Volgens de rechtbank moest het meisje tussen haar zesde en achtste jaar in haar woning in Venlo onder meer haar eigen urine opdrinken, wekenlang in de winterse kou naakt op de koude tegels in de kelder slapen, en allerlei andere kwellingen ondergaan. Dit was een manier van haar ouders om haar te straffen, aldus de rechtbank.

Vader Heiko L was niet bij de uitspraak aanwezig. De rechtbank verwierp een eis van het OM om beide verdachten direct aan te houden. Ze mogen zich voorbereiden op de aanstaande celstraf, aldus de rechtbank.

Het kind werd volgens de rechtbank „met een keukenmes bedreigd, gedwongen een luier te dragen en haar eigen urine te drinken. Ze is toegeschreeuwd en vernederd. Twee volwassenen van wie het slachtoffer volledig afhankelijk was, keerden zich tegen een klein meisje dat zij zagen als de oorzaak van hun eigen problemen.”

„Als zij vanwege onderkoeling plaste terwijl ze de kelder niet uit kon, werd zij bestraft en zo leidde de ene mishandeling weer tot de volgende”, aldus de rechtbank. Hoe heel anders werd al die tijd het eveneens minderjarige zoontje van de vrouw behandeld, constateert de rechtbank. Dat zoontje was ruim twee jaar ouder dan het meisje. „Hij werd wél goed verzorgd. Anders dan in veel andere zaken over kindermishandeling, handelden deze verdachten niet uit onkunde of uit onmacht.”

Uiteindelijk is de vader met het doodzieke kind achterop naar Duitsland gefietst, waar hij de ambulance belde, die het meisje met spoed naar het ziekenhuis bracht. Op de IC bleek het kind een lichaamstemperatuur van 31 graden te hebben en uitgedroogd te zijn. Bovendien zat het onder de blauwe plekken.

Volgens de rechtbank hadden beide verdachten evenveel aandeel in de mishandelingen van het kind.