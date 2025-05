Problemen op A4 en hogesnelheidslijn door gekantelde vrachtwagen

Volgens Rijkswaterstaat moet 80 meter geleiderail worden hersteld en 500 liter diesel worden opgeruimd. De vrachtwagen moet ook worden geborgen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot zaterdagochtend 06.00 uur.

De truck ligt op twee meter van de hogesnelheidslijn, die naast de A4 loopt. In verband met de veiligheid is het treinverkeer stilgelegd, aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. „Met het spoor is niets aan de hand”, zegt ze.

De afrit Roelofarendsveen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is afgesloten. Wegverkeer vanuit Amsterdam richting Den Haag kan beter rijden via Sassenheim, over de A44 en de N434.