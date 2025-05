Rutte: Poetin maakt grote fout door lage delegatie te sturen

„Hij moet meewerken, hij moet serieus zijn over zijn wens voor vrede. Alle druk ligt nu op Poetin”, zei Rutte.

Rutte is tevreden met de Oekraïense delegatie „die echt bereid is om te onderhandelen over een staakt-het-vuren”. Ook complimenteerde hij de Amerikaanse president Donald Trump. „Hij doorbreekt de impasse en neemt het voortouw in dit alles wat uiterst nuttig en belangrijk is.”